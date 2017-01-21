Deren Talu: Beni çıplak hayal etsinler istemiyorum

Magazin - 21 Ocak 2017 15:03

Amerika'ya gidip oyunculuk eğitimi almaya başlayan Deren Talu asıl hedefinin oyunculuk olduğunu mankenliği geçici olarak yaptığı belirtti. "Türkiye'ye döndüğümde oyunculuk yapacağım." diyen Deren Talu net bir tavırla kurallarını da sıraladı:Çıplak ve iç çamaşırlı poz vermem. Beni çıplak hayal etmelerini istemiyorum."