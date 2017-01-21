Amerika'ya gidip oyunculuk eğitimi almaya başlayan Deren Talu asıl hedefinin oyunculuk olduğunu mankenliği geçici olarak yaptığı belirtti. "Türkiye'ye döndüğümde oyunculuk yapacağım." diyen Deren Talu net bir tavırla kurallarını da sıraladı:
Çıplak ve iç çamaşırlı poz vermem. Beni çıplak hayal etmelerini istemiyorum."
Deren Talu: Beni çıplak hayal etsinler istemiyorum
Defne Samyeli'nin 20 yaşındaki kızı Deren Talu annesinin izinden gidiyor. Bir ajansta modellik yapan güzel oyuncu olmak istiyor.Magazin - 21 Ocak 2017 15:03
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