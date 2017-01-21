Deren Talu: Beni çıplak hayal etsinler istemiyorum

Defne Samyeli'nin 20 yaşındaki kızı Deren Talu annesinin izinden gidiyor. Bir ajansta modellik yapan güzel oyuncu olmak istiyor.

Magazin - 21 Ocak 2017 15:03
Deren Talu: Beni çıplak hayal etsinler istemiyorum
Amerika'ya gidip oyunculuk eğitimi almaya başlayan Deren Talu asıl hedefinin oyunculuk olduğunu mankenliği geçici olarak yaptığı belirtti. "Türkiye'ye döndüğümde oyunculuk yapacağım." diyen Deren Talu net bir tavırla kurallarını da sıraladı:

Çıplak ve iç çamaşırlı poz vermem. Beni çıplak hayal etmelerini istemiyorum."

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