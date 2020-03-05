Deren Talu ile Murat Boz arasında 'Aslı'nda neler oldu?

Murat Boz'un bir arkadaşının doğum gününde Deren Talu ile bir araya geldiği ve ikilinin yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından Murat Boz bir açıklamada bulunmuş, doğum gününde Deren Talu'yu gördüğünü, konuştuğunu ama aralarında kesinlikle bir ilişki olmadığını açıklamıştı.Deren Talu ise henüz bir açıklamada bulunmadı ama annesi Defne Samyeli bu iddialar için 'asla doğru değil' ifadelerini kullandı.Bu yaşananların ardından sosyal medya çalkalandı. Murat Boz'un bu haberlerle Aslı Enver'e nispet yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada bu yakınlık için yapılan yorumlar şöyleydi, “Murat Boz ayrıldığı Aslı Enver’e nispet yapıyor. Çünkü Aslı özel hayatıyla gündemde.”