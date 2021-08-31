Oyuncu Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, güzelliğiyle göz dolduruyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile fotoğraf paylaştı. Aşk dolu poza binlerce beğeni ve yorum geldi.
Güzelliğini annesinden alan Deren Talu, kariyerine son hız devam ediyor. Hem oyuncu hem de modellik yapmak isteyen Deren Talu’nun, Instagram hesabından sevgilisi Baran Tınaz ile paylaştığı fotoğrafına beğeni yağdı.
[Kaynak: milliyet.com.tr]
Deren Talu’dan sevgilisiyle aşk pozu
Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Instagram hesabından bir süredir birlikte olduğu Baran Tınaz’la beraber fotoğraflarını paylaştı. Genç çiftin aşk pozuna beğeni yağdı.
31.08.2021 00:28 Magazin