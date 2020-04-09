Dergicilikte ilk yaratıcı kapak Şamdan Plus'tan geldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu ve ikili temastan kaçındığımız şu günlerde Şamdan Plus dergisinden oldukça yaratıcı bir kapak geldi. Londra'da yaşayan dünyaca ünlü tasarımcı Bora Aksu'nun karantina döneminde yaptığı çizimlerden bir kapak hazırlandı.Ayrıca dergide Bora Aksu'yla yapılan röportaja da yer verildi. Bora Aksu röportajda ''Renklerle çevremizi saran gri bulutları yok etmeye çalışıyorum'' dedi.