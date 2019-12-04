Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı!

Derin Mermerci ile Cem Aydın 6 yıllık evliliklerini bugün sonlandırdı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Derin Mermerci, eşine şu sözlerle veda etti:"Yedi sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına. Bugün de yeni hayatımıza. İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum."Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Cem Aydın, kalp emojisi ile birlikte "Canım benim" notunu yazdı.