Derya Açıkgöz yakalanınca yüzünü gizledi!

Magazin - 25 Temmuz 2017 12:24

Ünlü şarkıcı Hadise'nin modacı olan kardeşi Derya Açıkgöz, Bodrum'da işadamı Ümit Oruç ile sabaha kadar eğlendi.Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda Ümit Oruç ile eğlenen Derya Açıkgöz, mekan çıkışı görüntülenince rahatsız oldu ve yüzünü sakladı.