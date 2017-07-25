Ünlü şarkıcı Hadise'nin modacı olan kardeşi Derya Açıkgöz, Bodrum'da işadamı Ümit Oruç ile sabaha kadar eğlendi.
Bodrum Türkbükü'ndeki bir mekanda Ümit Oruç ile eğlenen Derya Açıkgöz, mekan çıkışı görüntülenince rahatsız oldu ve yüzünü sakladı.
Derya Açıkgöz yakalanınca yüzünü gizledi!
Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz yeni bir aşka mı yelken açtı?Magazin - 25 Temmuz 2017 12:24
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