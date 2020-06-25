Derya Şensoy: "Bu benim bronza çok yakın halim"

Sosyal medya hesabından karantina dönemine dair bol bol paylaşımda bulunan ve takipçilerine bu süreci faydalı bir şekilde değerlendirmek adına önerilerde bulunan Derya Şensoy, bir süredir Datça’da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.Instagram hesabı üzerinden tatilinin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunan Şensoy, takipçilerinden gelen yorumları okuduğunu son paylaşımında gösterdi.Beyaz bir tene sahip olan Derya Şensoy, yaptığı paylaşımların altına düştüğü “Herkes kendi bronzluğundan sorumlu, yanmamı önerenler olmuş, şimdiden belirtmekte fayda görüyorum bu benim bronza çok yakın halim” notlarıyla hem gülümsetti hem de açık tenli olmanın sonuçları üzerine bir paylaşımda bulunmuş oldu. (Kaynak: sozcu.com.tr)