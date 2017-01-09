Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt

Sarp Levendoğlu-Birce Akalay evliliğinin bitmesine neden olan isim olduğu iddiasıyla gündeme gelen Derya Şensoy, önceki akşam kalabalık bir arkadaş grubuyla Cihangir’de görüntülendi.

Magazin - 10 Ocak 2017 07:00
Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt
Derya Şensoy, arkadaş grubuyla gecce yarısına kadar bir meyhane eğlendi. Oyuncu mekanda çıkışında gazetecilerin "ihanet" sorularıyla karşılaştı.


Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!

Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!



Muhabirlerin kendisine yönelttiği "Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay’ın boşanma kararı almasında, iddia edildiği gibi sizin bir etkiniz var mı? Seçkin Özdemir’le ilişkinizin de aynı sebepten bittiği doğru mu?" sorularını duyan Şensoy, yanıt vermek yerine kahkaha attı.

İşte o kareler;
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