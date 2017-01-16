Derya Şensoy rüzgar mağduru

Güzel oyuncu Derya Şensoy sokakta yürürken rüzgarın azizliğine uğradı.

Magazin - 16 Ocak 2017 17:55
Derya Şensoy rüzgar mağduru
Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Derya-Ferhan Şensoy kardeşler önceki akşam Gümüşsuyu'nda bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi.

Mekandan çıktıktan sonra sokakta yürürken rüzgarın etkisiyle elbisesi açılan Derya Şensoy Sarp Levendoğlu ile yasak aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

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