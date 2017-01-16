Mekandan çıktıktan sonra sokakta yürürken rüzgarın etkisiyle elbisesi açılan Derya Şensoy Sarp Levendoğlu ile yasak aşk sorularını yanıtsız bıraktı.
Derya Şensoy rüzgar mağduru
Güzel oyuncu Derya Şensoy sokakta yürürken rüzgarın azizliğine uğradı.Magazin - 16 Ocak 2017 17:55
Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Derya-Ferhan Şensoy kardeşler önceki akşam Gümüşsuyu'nda bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi.
Mekandan çıktıktan sonra sokakta yürürken rüzgarın etkisiyle elbisesi açılan Derya Şensoy Sarp Levendoğlu ile yasak aşk sorularını yanıtsız bıraktı.
Mekandan çıktıktan sonra sokakta yürürken rüzgarın etkisiyle elbisesi açılan Derya Şensoy Sarp Levendoğlu ile yasak aşk sorularını yanıtsız bıraktı.
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