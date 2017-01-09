Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!

Magazin - 09 Ocak 2017 16:20

Oyuncu çift Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın evliliğinin bitmesine sebep olarak gösterilen Derya Şensoy'dan açıklama geldi.İşte Derya Şensoy'un bugüne kadar sustuğunu belirterek şunları söyledi:"Birkaç gündür yapacağım herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiğim için susuyorum. Fakat bu sabahki 'takvim operasyonu' iftirası bardağı taşıran son damla oldu.Sevgi ve saygı çerçevesinde biten her şeyiyle güzel hatırlayacağım ilişkimin ardından konuyla ilişkisi olmayan kişilerin yalan haberlerle yıpratılıp, üzülmesine izin veremem. Beni ve sevdiklerimi yıpratmak için uydurulan bu hikayeyle ilgili gerekenin yapılacağını bildirmek isterim"Güzel oyuncu Derya Şensoy'un eski aşkı olan oyuncu Seçkin Özdemir'in kendisini yine oyuncu Nilay Deniz’ ile aldattığı dedikodusunu yayıp 'mağdur kadın'ı da oynadığı iddia edilmişti.