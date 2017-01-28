Derya Şensoy'dan Sarp Levendoğlu ve Seçkin Özdemir açıklamaları

Magazin - 28 Ocak 2017 11:22

Babaları Ferhan Şensoy’un yeni tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan Derya ve Ferhan Şensoy kardeşler, önceki gün prova çıkışı Cihangir’de görüntülendi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki kardeş, “Provadan çıktık, evimize dönüyoruz. Birkaç aydır prova yapıyoruz. 10 Şubat’ta perde açacağız” dedi. Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi “Vezir Parmağı”nda rol alan Derya Şensoy, Kırmızıgül’le çalışmanın zor olup olmadığı sorusuna “Babam da çok zor bir adam, o yüzden Mahsun Kırmızıgül çok iyi bir insan diyoruz. Babamın yanında Mahsun Kırmızıgül ne ki?” yanıtını verdi.NE FOTOĞRAF VAR NE DE BELGEGenç oyuncu, Sarp Levendoğlu’yla aşk yaşadığı iddiası hakkındaki soruları da yanıtsız bırakmadı: “Bazı haberler çıkıyor, benim fikrim bile yok bu konularda. Hayatım hiç sizin yansıttığınız kadar heyecanlı ve değişik değil. Çıkan haberlerde hep iddialar ortaya atılıyor. Ne bir fotoğraf ne de bir belge var. Ben hiçbir zaman çıkan haberler üzerine konuşmadım, konuşmam.”Şensoy, eski sevgilisi Seçkin Özdemir’le bir mekanda karşılaştığı, onun kendisini görmezden gelmesi üzerine de ağlama krizine girdiği şeklindeki haberlere de tepki gösterdi: “Seçkin’le karşılaşsam niye konuşmayayım? Neden ağlayayım?”Kaynak:hurriyet.com.tr