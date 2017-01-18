Derya Şensoy'u eski sevgili ağlattı!
Derya Şensoy kardeşi Ferhan ile birlikte Cihangir'de bir mekana gitti.Dedikodu - 18 Ocak 2017 12:31
Güzel oyuncunun gittiği mekana bir süre sonra eski sevgilisi Seçkin Özdemir bir grup arkadaşıyla geldi. Daha önce "Dostça ayrıldık" açıklamasını yapan Derya Şensoy yakınlarında bir yerde oturan sevgilisinin yüzüne bakmamasına ve selam vermemesine sinirlendi ve ağlama krizine girdi. HT Magazin'de yer alan habere göre Hüngür hüngür ağlayan güzel oyuncu, kardeşinin kolunda kulüpten çıktı. Seçkin Özdemir ve Derya Şensoy tutkulu bir aşk yaşamış, ilişkilerinin evliliğe doğru gedeceği tahminleri yapılırken sürpriz bir kararla yollarını ayırmışlardı.
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