Derya Şensoy'u eski sevgili ağlattı!

Dedikodu - 18 Ocak 2017 12:31

Güzel oyuncunun gittiği mekana bir süre sonra eski sevgilisi Seçkin Özdemir bir grup arkadaşıyla geldi. Daha önce "Dostça ayrıldık" açıklamasını yapan Derya Şensoy yakınlarında bir yerde oturan sevgilisinin yüzüne bakmamasına ve selam vermemesine sinirlendi ve ağlama krizine girdi. HT Magazin'de yer alan habere göre Hüngür hüngür ağlayan güzel oyuncu, kardeşinin kolunda kulüpten çıktı. Seçkin Özdemir ve Derya Şensoy tutkulu bir aşk yaşamış, ilişkilerinin evliliğe doğru gedeceği tahminleri yapılırken sürpriz bir kararla yollarını ayırmışlardı.