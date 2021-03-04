Emel Yalçın’ın sorularını içtenlikle cevaplayan Derya Uluğ, “Hayatının dönüm noktası olan kişi kim?” sorusuna hiç düşünmeden"Asil" dedi. Uzun süredir birlikte olduğu, kendisi gibi müzisyen sevgilisi Asil Gök ile ne zaman evlenecekleri ve anne olmak isteyip istemediği sorusuna ise, "ilişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz" dedi.
"Anne olmak istiyor musun?" sorusuna ise "küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum" dedi.
İşte programdan öne çıkan diğer başlıklar:
Yeni nesil şarkıcılar arasındaki yansıtılan dostluk gerçek mi?
"Merve Özbey, Cem Belevi, İrem Derici, Ece Seçkin, Buray ile günlük hayatta sıkça görüşüyoruz ve kardeş gibi gördüğüm dostlarım onlar benim. İnsanlar kaostan hoşlandıkları için gerçek bulmayabilirler.
Aynı dönemlerde şarkı çıkardığımızda tabi ki tatlı bir rekabet oluyor aramızda sonuçta herkes kendi işinin iyi olmasını ister. "
Şöhretini garantilediğini düşünüyor musun?
Dijital çağda kimsenin şöhretinin garantisi yok ama üretenler ölmez. Bende üretmeye devam ediyorum.
Bir ara insanlar senin zayıf olmana çok taktı ve sosyal medyada yorumlar yaptılar kızıyor musun o yorumlara?
"Bazı İnsanlar zayıflığıma hep takık ama bu benim genetiğimle alakalı gayet sağlıklıyım. Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştımi, 40 beden giyiyordum. Ben ben gibi değildim. sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Özel bir diyet falan da yapmadım Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi aşk acısı çekerken kilolarda gitti"
Derya Uluğ: Aşk acısından 15 kilo verdim!
Derya Uluğ, Emel Yalçın’ın Milyon Tv ekranlarında yayınlanan programının konuğu oldu. Başarılı sanatçı kariyer ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
04.03.2021 21:01 Magazin