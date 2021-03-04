Derya Uluğ: Aşk acısından 15 kilo verdim!

Emel Yalçın’ın sorularını içtenlikle cevaplayan Derya Uluğ, “Hayatının dönüm noktası olan kişi kim?” sorusuna hiç düşünmeden"Asil" dedi. Uzun süredir birlikte olduğu, kendisi gibi müzisyen sevgilisi Asil Gök ile ne zaman evlenecekleri ve anne olmak isteyip istemediği sorusuna ise, "ilişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz" dedi."Anne olmak istiyor musun?" sorusuna ise "küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum" dedi."Merve Özbey, Cem Belevi, İrem Derici, Ece Seçkin, Buray ile günlük hayatta sıkça görüşüyoruz ve kardeş gibi gördüğüm dostlarım onlar benim. İnsanlar kaostan hoşlandıkları için gerçek bulmayabilirler.Aynı dönemlerde şarkı çıkardığımızda tabi ki tatlı bir rekabet oluyor aramızda sonuçta herkes kendi işinin iyi olmasını ister. "Dijital çağda kimsenin şöhretinin garantisi yok ama üretenler ölmez. Bende üretmeye devam ediyorum.