Derya Uluğ: Evliliği şart gören biri değilim!

Derya Uluğ, Haber Global'de yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu ve Emrah Akçaay'a özel açıklamalarda bulundu.Ünlü şarkıcı, Instagram'da paylaştığı fotoğrafların hikayesini ilk kez anlattı.Hikayede Kalmasın'da ilk sahne deneyimini anlatan Derya Uluğ, "8 yaşındayken İzmir'deki bir radyonun ses yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Sonra koro çalışmalarına başladım.Okul arkadaşımın babasından teklif gelmesi üzerinde 15 yaşında otellerin roof'larında caz söyleyerek şarkıcılığa başladım. Ailem başta şarkıcı olmamamı istemedi ama ben çok ısrar ettim ve hem okulu hem de sahneyi birlikte götürmeye başladım."Derya Uluğ, Ebru Gündeş ile tanışma hikayesini ve kendisinin vokalistliğine giden yolculuğunu ise şöyle anlattı:"İstanbul'a gelip yüksek lisans eğitimine başladım. O süreçte benim bir arkadaşım Ebru Gündeş'e klavye çalıyordu. Arkadaşım Ebru Gündeş'in vokalist aradığını bana söyledi. Ben 15 yaşından itibaren solist olarak sahnelerde şarkı söylüyordum ve daha önce kimseye vokal yapmamıştım. Ebru Gündeş'le ilk deneyimimi yaşadım ve yaklaşık 4 yıl birlilte çalıştık. Aramızda karşılıklı bir sevgi ve bağ oldu. Kendi yoluma devam etmek istediğimdeyse ekipten ayrıldım. Ama Ebru Gündeş ayrıldıktan sonra da bana akıl vermeye devam etti."Ebru Gündeş'in kendisine verdiği öğütlerden birisini de paylaşan Uluğ, "Sessiz kalmak zordur bazı zamanlarda... O dönemler sessiz kalmanın bana ne kadar önemli olduğunu ve bunu başarabilenin her zaman kazandığını söyledi."Megastar Tarkan ile birlikte çekilen fotoğrafının hikayesini de paylaşan ünlü şarkıcı, "Tarkan’ın son albümünde Asil (erkek arkadaşı) back vokal yapıyordu, o sırada Tarkan birden stüdyoya girdi. Daha önce hiç tanışmamıştık, şaşırdık. Müthiş bir ışığı var. Bu fotoğraf da bize stüdyo hatırası olarak kaldı" dedi.Müzisyen Asil Gök ile uzun yıllardır aşk yaşayan Derya Uluğ, ilişkisi ve evliliğe bakış açısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu:"İkimiz de müzisyeniz ama önce duygusal bağımız başladı. Okyanus şarkım piyasaya çıktıktan yaklaşık 5 ay sonra birlikte iş yapmaya başladık. Benim için kalben yeri doldurulamaz ama müzik anlamında da gerçekten öyle… Çok güzel bir uyum yakaladık… Konuşmadan birbirimizi anlayabiliyoruz. Konuşmadan anlaşmak zaman istiyor, biz bunu yakaladık.Evlilik için bir tarihimiz yok. Evliliği şart olarak gören biri değilim. Zamanı geldiğinde olur. Bizim kariyerimizle ilgili planlarımız var. Bir arada mutluyuz zaten. Bunun için bir imzaya da gerek olduğunu düşünmüyorum."