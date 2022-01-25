Derya Uluğ'dan "Param olursa gelirim" diyen dinleyicisine jest

Derya Uluğ sahne fotoğraflarının altına "Bir gün param olursa seni dinlemeye gelirim" yazan hayranına öyle bir jest yaptı ki...

25.01.2022 11:57 Magazin

Derya Uluğ'dan "Param olursa gelirim" diyen dinleyicisine jest Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. 1 milyon civarında takipçisi olan Uluğ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karesinin altına takipçisinin "Bir gün param olursa seni dinlemeye gelirim..." şeklinde yorum yapmasının ardından ünlü şarkıcı alkışlanacak bir harekete imza attı. Hayranının yorumuna "Olduğunuz şehre gelirsek ben sizi misafir edeyim olur mu?" cevabını veren Derya Uluğ'a çok sayıda beğeni geldi.



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Derya Uluğ'dan tektaş açıklaması

Derya Uluğ'dan tektaş açıklaması


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