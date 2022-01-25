Derya Uluğ'dan "Param olursa gelirim" diyen dinleyicisine jest

Derya Uluğ'dan sevgilisi Asil Gök'e 150 bin TL'lik doğum günü hediyesi...

Derya Uluğ'dan tektaş açıklaması

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. 1 milyon civarında takipçisi olan Uluğ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karesinin altına takipçisinin "Bir gün param olursa seni dinlemeye gelirim..." şeklinde yorum yapmasının ardından ünlü şarkıcı alkışlanacak bir harekete imza attı. Hayranının yorumuna "Olduğunuz şehre gelirsek ben sizi misafir edeyim olur mu?" cevabını veren Derya Uluğ'a çok sayıda beğeni geldi.[url=https://www.gecce.com/haber-derya-ulugdan-tektas-aciklamasi][/url]