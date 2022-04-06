'Destan' dizisinde flaş ayrılık!

Bozdağ Film’in atv için çektiği Destan projesi salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinin başında geliyor. Fethi Bayram’ın yönettiği Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı dizinin önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanıyor.Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata) ve Ahmet Olgun Sünear (Yaman) gibi ünlü isimleri buluşturan dizide önümüzdeki hafta flaş bir ayrılık yaşanacak.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başarılı performansıyla dikkat çeken güzeller güzeli Tutkun’u Elif Doğan senaryodaki hikâyesi bittiği için ekibe veda edecek. Doğan’ın ayrılık haberi gündeme gelir gelmez 3 teklif birden aldığı öğrenildi.