Destan dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen ‘Destan’, 23 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyici karşısına çıkacak.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.Yayınlanan tanıtımları ile Türkiye başta olmak üzere 50 ülkede sosyal medya gündemin giren ‘Destan’ henüz yayına girmeden birçok ülkeye satılarak eşsiz bir başarıya imza attı.Özgün hikayesi, zengin oyuncu kadrosu, görkemli dekorları ve muhteşem aksiyon sahneleri ile ekranlara damga vuracak dizi, düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesini anlatacak. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili Türklerin kaderini yeniden yazmak üzere güçlerini birleştirecek!‘Destan’ 23 Kasım Salı 20.00’de ilk bölümüyle atv’de seyirciyle buluşacak.