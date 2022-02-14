'Destan'da sırlar açığa çıkıyor!

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin’i hem Rus’u bulur! Gizlice Çin’i kullanan Ulu Ece, Akkız’ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga’yu kullanır.Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız’ın ölümü için hükmün vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray’ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkanının karşısına dikilir: “Durun!”Batuga’nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı’nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...