Destan'da taşlar yerinden oynayacak!

‘Destan’ın yeni bölümünde Alpagu Han’ın sürpriz bir kararla tahttan çekilmesi ortalığı karıştırırken, fırsatı kaçırmayan Balamir tahta oturuyor. Ulu Ece, oğulları Temur ve Kaya ile birlikte Balamir’in kağan olmasına itiraz ederken, saraydan ayrılan Alpagu’nun yardımına Akkız koşuyor!Batuga ve Akkız, Balamir’i tahttan indirmenin yolunu ararken, Tutkun’un zehirlenmesi Çolpan Hatun’u çileden çıkarıyor. Temur Tegin’in Tutkun’u hatun olarak alma kararı eşi Mei Jin’in gazabını üzerine çekmesine neden olurken, bu saygısızlığı fırsat bilen Çin İmparatoru orduları ile birlikte Gök Hanlığı’nın sınırlarına dayanıyor.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...