'Destan'da yeni dönem başlıyor!

‘Destan’ın on birinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en popüler konusu haline gelirken, Batuga’nın herkesin içinde konuşarak sırrını açık etmesi izleyicileri heyecana boğdu. Fragman ‘Destan’da yeni dönemin başladığının müjdesini verdi.‘Destan’ın merakla beklenen yeni bölümünde Türkleri birleştirmenin düşünü kuran Akkız ve Batuga, karşılarında hem Çin’i hem Rus’u bulur! Çin’i bile gizlice kullanan Ulu Ece, Akkız’ı okla öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir. Akkız, Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız’ın ölüm hükmünü vermek zorunda kalır. Batuga, bu fedaya razı olmaz. Aklı olduğu anlaşılınca boynuna yay kirişinin dayanacağını bilir, ona rağmen Akkız idam edilirken babasının ve tüm acunun karşısına çıkar: “Durun!”Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...