Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin: "Her zaman böyle bir şans gelmiyor"

Atv'de yayınlanacak olan Destan dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Şahin, dizide canlandıracağı ‘Akkız’ karakteri olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Önce gazetecilere poz veren güzel oyuncu sonra da soruları yanıtladı.Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen buluşmada güzel oyuncu, "Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?" sorusuna "Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Kılıç eğitimi, okçuluk, at üzerinde okçuluk, at binme gibi konularda işin uzmanı eğitmenlerden dersler aldık. Aynı zamanda tarih profesörleriyle derslerimiz oldu. Çok yoğun çalıştık ama çekimler başladıktan sonra "iyi ki yapmışız" dedik" cevabını verdi.Rolü hakkında da konuşan güzel oyuncu, "Gerçekten hareketi ve sporu çok sevdiğim için ve eski inanışlara, tarihe ilgim olduğu için benim için bu rol çok önemli bir şanstı. Her zaman böyle bir şans gelmiyor insana. Hayalimi gerçekleştirme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.