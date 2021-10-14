'Destan'ın ilk fragmanı yayınlandı!

‘Destan’ın ilk fragmanına Ebru Şahin’in canlandırdığı Akkız’ın “Ben Dağ’ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim” sözleri damga vurdu. Akkız’ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.'Destan' ilk fragmanı ile Türkiye, Arjantin, Fas, Cezayir, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan'da sosyal medya trendlerine girerek büyük sükse yaptı.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.Merakla beklenen ‘Destan’ çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.