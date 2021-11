Destan'ın oyuncuları diziyi anlattı! İşte detaylar...

Basın toplantısına ‘Destan’ dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ başta olmak üzere yönetmen Emir Khalilzadeh, senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz-Nehir Erdem ve dizinin tüm oyuncuları katıldı.Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, ‘Destan’ ekibi ve oyuncuları dizinin dekorunda basının karşısına çıktı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, açılış konuşmasında “Bugüne kadar biz şirket olarak 13’üncü yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar hemen her dönemle ilgili büyük projelere imza attık. Bir süredir tarihe farklı bir noktadan bakabilir miyiz, yazılı metinlerin olmadığı tarihsel dönemlerle ilgili bir hikaye anlatabilir miyiz diye düşünüyorduk. Bununla ilgili tabii yol arkadaşlarına ihtiyacınız var. Bu noktada Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i davet ettim, hayalimi anlattım, onların yazmasını istiyordum. Başta ‘Dönem işini yapabilir miyiz’ dediler. Ben de ‘Siz yaparsınız. sizin kaleminiz güçlü’ dedim. Sağ olsun onlar da hikayeyi inanılmaz güzel hale getirdiler. Anlattığımdan bambaşka bir seviyeye çıkardılar. Sonra ‘Bu işi nasıl daha gerçek kılarız’ diye çalışmaya başladık.Buraya gelene kadar verdiğimiz mücadeleyi anlatıyorum. Çünkü bütün hikayelerin kamera arkası da en az hikaye kadar esaslı bir iş. Başarı da buradan geliyor. Yapacağımız hikaye de şöyle olmalıydı; bugüne kadar görülmüş bir dünya olmamalıydı. Buradan hareketle bir ekip kuruldu. Kostümde, sanatta, dekorda neler yapabileceğimiz üzerine fikir teatisinde bulunduk. Sonra yolumuz Emir Hoca ile kesişti. Genç, dinamik, sinemasal gücü çok yüksek olan bir yönetmen. Ardından hikayeyi nasıl anlatacağımız, sanatsal dünyasının nasıl olacağı üzerinde fikir teatisinde bulunduk. Bugüne kadar yapılan tarihi projelerden bambaşka bir şey olmalıydı ve kendimizi geçmeliydik. Kendimizle yarışacaktık. Ön hazırlığın neticesinde istediğimiz hayal dünyasını kurduk ve muazzam bir çalışmayla bugünkü halini aldı. Bir taraftan da hikayenizi anlatabilmeniz için oyuncu arkadaşlar gerekiyor. Doğal olarak hikayeyi onlara teslim ediyorsunuz. Yoğun bir eleme sürecinden sonra bizimle beraber yol yürümeye karar veren arkadaşlarla beraber yoğun bir ön hazırlık süreci geçirdik. Ortaya muazzam bir iş çıktı. Biz dördüncü bölümü çekiyoruz. İnşallah salı günü izleyiciyle buluşacağız. Destansı bir aşka, destansı bir ekiple imza attık. Yolumuz uzun. Uzun soluklı bir iş olacak. Fragmanı ve afişi yayınladıktan sonra büyük bir ilgi oldu. Birçok ülkeye satıldı dizimiz. İnşallah oralarda da aynı anda yayına girecek” şeklinde konuştu.Dizinin senaristi Ayşe Ferda Yılmaz, yeni projeye dair heyecanını, “Mehmet Bey bize ilk söylediğinde ‘Biz tarih hiç yazmadık, yazamayız’ dedik. Ama o kadar büyülü, o kadar özel bir şey ki şu anda bizden başkası yazmış olsaydı çok kıskanırdım” sözleriyle anlattı. Senarist Nehir Erdem ise, “Bizi bu projede en çok, bizden yüzyıllar önce yaşamış, savaşçı bir kadını yazmak heyecanlandırdı. Bizden yüzyıllar önce yaşamış insanlar bizim geçmişimiz. Biz onların geleceğiyiz. Hep buradan bakmaya çalıştık. “Bizim geçmişimizdeki savaşçı bir kadın geleceğini bize emanet etseydi o nasıl bir insan olurdu?” diye. Bir de o kadının yaşayacağı çok saf bir aşk anlatmak istedik. Akkız ile Batuga’nın aşkı. Artık insanlar birbirinin can yoldaşı olmuyor. Herkesin bireysel yolları oluyor. Biz birbirimize el oluruz, ayak oluruz, omuz oluruz diyebileceğimiz çok saf bir aşkı anlatmak istedik. Umarım başarabilmişizdir. Karakterlere ruh veren oyuncu arkadaşlar muhteşemdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.Hikayeyi ekrana taşıyan yönetmen Emir Khalilzadeh, “Benim hayalim uzun zamandır Türk dünyasını çekmekti. Biz Batuga ve Akkız ile yatıp kalkıyoruz. Çok severek ve çok yorularak bu işi yapıyoruz. Ama günün sonunda yaptığımız işten çok mutlu oluyoruz. Dilerim siz de çok mutlu olursunuz” şeklinde konuştu.‘Destan’da Akkız karakterine can veren Ebru Şahin, dizi ve karakteriyle ilgili, “Mehmet Bey’in hayali bir kahraman kadın hikayesi yaratmaktı. Benim hayalim de insanlara güçlü bir kahraman verebilmekti. Bu iki motivasyon birleştiği zaman, harika bir ekiple, çok güzel oyuncularla birlikte ortaya çok güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik dönemin ruhunu da anlayabilmek adına. Gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak. İşimiz, gerçek yaşanmışlıklarla, kurgusal olayların birleşimi olduğu için seyirciye de yorum bırakıyoruz. Gerçeklere çok bağlı kalmadan bir hayal dümyası yaratıyoruz. Umarım bu güzel dünyada bizimle beraber yolculuk ederler” yorumunda bulundu.Dizide Alpagu Han karakterini canlandıran Selim Bayraktar, “Geçmişte sıradışı yaşayan, bize cesur yaşamını bırakan insanların hikayesi bugüne geldi ve senaristlerimiz bunu kaleme aldılar. Geçmişte cesurca yaşayan insanlara selam olsun. Çok güzel bir ekibiz. Biz bir araya geldiğimizde her set günü heyecanla birbirimize mesaj atıp ‘Haydi sete geliyoruz’ diye birbirimize sarılarak işe başlıyoruz. Çok keyifli geçiyor set günlerimiz. Bu çok güzel bir takım oyunudur. Takım oyununda ne kadar paslaşarak yol alırsanız insanların ruhunu o kadar keyifle süslersiniz. Böyle bir ekiple bir arada olduğum için çok şanslıyım” sözleriyle ‘Destan’ ekibindeki uyum ve dayanışmayıa vurgu yaptı.Dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli ise “Bu dizinin senaryosu bir akşam vakti elime ulaştı. Sabah okurum dedim ve ilk sahneyi okumuş bulundum. Sonra gecenin bir yarısı uyku tutmadı ve senaryoyu okuyup bitirdim. Sonra Mehmet Bey’le tanıştık. Aynı heyecanı gördüm onda. Daha da motive oldum. Zaten senaristlerimizle daha önce de çalışmıştım, onların adını görünce muhteşem bir şey olacağından emin oldum. Heyecanım her geçen gün artarak devam etti. Bugün de heyecanımın en zirve noktasındayım diyebilirim. Umarım izlerken siz de aynı hisleri paylaşırsınız” diyerek heyecanını paylaştı.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.‘Destan’ dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Osman Albayrak, Şahin Ergüney, Ahmet Olgun Sünear, Alper Düzen, Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş, Esra Kılıç, Hilal Uysun, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Faruk Aran, Müge Duygun, Mehmet Sertakan, Aysel Yıldırım, Seca Naz Karabulut, Cihangir Köse, Berna Üçkaleler, Doruk Şengezer, Onur Yenidünya yer alıyor.‘Destan’ 23 Kasım Salı 20.00’de ilk bölümüyle atv’de seyirciyle buluşacak.