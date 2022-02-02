'Destan'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

‘Destan’ın dokuzuncu bölümünde, tahtına dönen Alpagu Han, yokluğunda yaşananların hesabını tek tek sordu. İhanetle suçlanan Balamir yargılanıp Kurultay tarafından suçlu bulundu. Alpagu Han ayrıca gerçek suikastçının Akkız olduğunu da ortaya çıkardı ve kendisini kurtaran Akkız’ın canını bağışlayarak saraydan kovdu.Gök Saray’dan kovulan Akkız, Çolpan Hatun’la işbirliğini reddedince obasından da sürüldü. Yersiz yurtsuz kalan Akkız, her şeye rağmen tek destekçisi Batuga ile birlikte Tılsım’ın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçti.Temur’un Tutkun’la birlikte kaçması Çin ordularının sınıra dayanmasına neden olurken, Mei Jin nöbetçileri uyutarak Balamir’i infaz edilmeden önce saraydan kaçırdı! Tılsım’ın mezarına giden Batuga ve Akkız’ı ise büyük bir sürpriz bekliyordu. Batuga ve Akkız mezarı kazıp gizlenmiş sandığı ortaya çıkardı ancak Mei Jin’in sandığa yerleştirdiği yılan Akkız’ı soktu!Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…