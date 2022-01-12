'Destan'ın yeni bölümünde ortalık karışıyor!

Destan’ın yeni bölümünde Akkız, Batuga’ya desteğini Gök Saray’a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun’a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.Kimsenin beklemediği bir anda Kün Ata’yla birlikte Gök Saray’a dönerek Alpagu Han’ın karşısına çıkan Akkız, taht mücadelesinde Batuga’yı yalnız bırakmayacağını göstermek için canını ortaya koyar. Batuga, Akkız’ı babasının gazabından korumak için uğraşırken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun’a esir düştüğü haberi Gök Saray’a bomba gibi düşer.Alpagu Han oğullarını kurtarmak için soluğu Dağ Obası’nda alır. Taht iddiasından vazgeçmeyen Balamir, kurultayı toplayıp yeni han olabilmek için strateji yaparken, Balamir'in çift başlı kurt oyununu öğrenen Batuga ve Akkız yeni bir hamle için harekete geçer. Çolpan Hatun'un Balamir'den talebi ise tüm dengeleri değiştirecek niteliktedir.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...