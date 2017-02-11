'Devrim Erbil'in İstanbul'u'

Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve Haydarpaşa simgelerinin yer aldığı sergiyi randevu ile gezebilirsiniz.

Kültür-Sanat - 11 Şubat 2017 11:30

Geleneksel ve çağdaş sanata farklı platformlarda destek veren Yıldız Holding, Seminer ve Sergi Salonu’nda çalışanlarını ve sanatseverleri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Yıldız Sergi Salonu bu kez de Devrim Erbil’in 80. yaş günü kutlamaları kapsamında "Devrim Erbil'in İstanbul'u" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Yağlıboya resimler, ahşap rölyefler, el dokuması kilim ve halıların bulunduğu serginin odak noktasını Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve Haydarpaşa gibi coğrafi ve tarihi İstanbul simgeleri oluşturuyor.



Toplam 21 eserin yer aldığı sergide, Devrim Erbil’in 2017’de tamamladığı son eserlerinden “İstanbul Üçlemesi” adlı yapıt da ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. “İstanbul Üçlemesi”, Haliç’ten Sarayburnu’na uzanan bir İstanbul panoramasını yansıtıyor.



"Devrim Erbil'in İstanbul'u", 8 Şubat - 10 Mart 2017 tarihleri arasında Yıldız Holding Sergi Salonunda ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında randevulu gezilebilecek.



Devrim Erbil

Eski adıyla Sanayi-i Nefise Mektebi Ali’sinde, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne 1954’te öğrenci olarak giren Devrim Erbil, bu okuldan 2004’te profesör olarak emekli olmuştur. Eğitimine Halil Dikmen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde devam ederken yaşadığı kenti anlamaya çalışan sanatçı, İstanbul'u bir bütün olarak, içinde barındırdığı tüm özellikleri ile; kentin dokusu, hibrid kültürü, Bizans ve Osmanlı sanatından mimari yapılarla, minyatürler ve yazılarla ele alır.



Sanatçı, Osmanlı Minyatür sanatına atıfta bulunarak eserlerini yorumlamaktadır. Osmanlı Minyatürlerinde gördüğümüz "uzayı genişliği ile kavrama" esasından yola çıkarak eserler veren sanatçı, şiirsel üslubunun bir parçası olarak; izleyici ve eserler, zaman ve zihin arasında mekâna özgü çağrışımlar ağı kurar.



Kuş bakışı İstanbul resimlerinde, izleyenler eserlerin bir parçası olarak tek başına şehri deneyimler, rüzgarı dinler. Artık ezanlar, kuşların ötüşü, vapur sesleri bu kalabalık şehirde sanki bir kişi için vardır; İstanbul'u dinleyenler ve izleyenler için...

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