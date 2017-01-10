Devrim Evin ülkeyi terk mi etti?

Magazin - 10 Ocak 2017 16:18

@devrimevn Böyle bir geyik dolanıyor 2gündürÜlkeyi terkettiğim vs yok arkadaşlar.Equus oynuyorum beklerim.19-20-21 Ocak Van DT24-25-26-27-28 Adana

Devrim Evin'in iş teklifi alamayınca Londra'ya yerleşmeye karar verdiği şeklinde haberler yayınlanmıştı. Oyuncu haberleri Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile yalanladı.Ünlü oyuncu şu tweet'i attı: