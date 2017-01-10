Devrim Evin ülkeyi terk mi etti?
6 buçuk milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran "Fetih 1453" filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırarak şöhreti yakalayan oyuncu Devrim Evin'in Londra'da yaşayacağı iddia edildi. Devrim Evin iddiaları yalanladı.
Magazin - 10 Ocak 2017 16:18
Devrim Evin'in iş teklifi alamayınca Londra'ya yerleşmeye karar verdiği şeklinde haberler yayınlanmıştı. Oyuncu haberleri Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile yalanladı.
Ünlü oyuncu şu tweet'i attı:
Böyle bir geyik dolanıyor 2gündürÜlkeyi terkettiğim vs yok arkadaşlar.Equus oynuyorum beklerim.19-20-21 Ocak Van DT24-25-26-27-28 Adana
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.