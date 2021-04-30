Dianz “Babba” ile ses getirecek

Sony Music Türkiye etiketiyle bugün yayınlanan “Babba”da daha önce bir Ouz Baydar işbirliği olan Sen de Yansan ve Keişan ile featuring yaptığı Kasılma şarkılarının yanı sıra Abi, Kum Gibiyim ve bir Anıl Piyancı featuring’i olan Öperler gibi yeni şarkılar yer alıyor. “Babba”nın alt yapılarında ise Berkay Duman ve Ouz Baydar imzası dikkat çekiyor.Ep’nin çıkış şarkısı “Öperler” için Dianz, “Yüzüme gülüp arkamdan kuyumu kazanlara hazırladığım bir şarkı bu. ‘Öperler ama öpmedik derler’. Anıl Piyancı ile “En Büyüğü” şarkısında güzel bi reaksiyon almıştık. Bu şarkının da ilgi çekeceğini düşünüyorum” diyor. Ep’nin diğer şarkıları mı? Anlatıyor Dianz:“Babba’nın tek bir derdi var: Artık susmak yok. 2 yıl öncesine kadar herkese, her şeye ‘eyvallah’ diyordum. Öyle bir dönemdeyim ki kimseye eyvallahım yok. Yaşça büyük olup karakter olarak büyüyememiş olan tiplere “Abi” , beni tanımadan ön yargıyla gelenlere “Kasılma”, Londra’da doğdum diye mahalle nedir bilmez diyenlere “Kum Gibiyim”, sabrımı tüketen arkadan oynayanlara ‘Öperler’ şarkısını hediye ettiğim bi ep oldu Babba.”