Didem Erol, Amerika'da evlendi!

Uzun zamandır Amerika'da yaşayan oyuncu Didem Erol evlendi.

31.12.2020 17:53 Magazin

Didem Erol, Amerika'da evlendi! Amerika'ya yerleşen Didem Erol, Instagram hesabından evlendiğini duyurdu. Yurtdışına yerleştikten sonra adını da Serah Henesey olarak değiştiren oyuncu, hayatını Nathan Cowles ile birleştirdi. Erol, şu açıklamayı yaptı:

“Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma 'evet' dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum... (1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin. Seni bulmak için uzun zaman bekledim, beklememe değdin. Teşekkür ederim... (Ailelerimiz seyahat edemediği için düğün yapmadık, pandemiden sonra ailelerimiz ve sevdiklerimizle kutlamayı istiyoruz)"

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: