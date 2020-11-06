Didem Soydan hastanelik oldu!

Didem Soydan önceki gecce özel bir hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi Burak Deniz tarafından Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye getirilen güzel mankenin apandisinin şiştiği öğrenildi.Soydan’a ilk müdahale Acil Servis’te yapılırken Burak Deniz de onu saatlerce hastane koridorunda bekledi. Ünlü oyuncu sevgilisinin odaya alınmasının ardından dışarıda bekleyen muhabirlerin yanına gelerek Soydan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Didem’in durumu şu an iyi, bu gece burada kalacağız.” Deniz gecceyi hastanede Soydan’ın yanında geçirdi.