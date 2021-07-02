Didem Soydan ilk kez açıkladı: "Kiramı ödemek için yaptım"

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ve sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan Didem Soydan, Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Gör Beni programına konuk oldu.Arkadaşının vefat etmesinin ardından Twitter hesabını kapatmasıyla ilgili konuşan ünlü model şunları söyledi:"Kendi aramızda konuştuğumuz bir durumdu. Ben de onu bir işaret olarak aldım ve ne zamandır istediğim bir şeydi. Zaten vefat arkadaşımın da bana neredeyse sanki biliyormuşçasına ısrarla dikte ettiği bir şeydi son bir senedir. 'Didem, dilin çok farklı yansıyor sen çok farklısın ve seni anlamadıkları yeri gördükçe ben rahatsız oluyorum.' derdi. Bunu öyle bir işaret kabul ettim ve veda ettim çok da mutluyum""Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?" sorusuna da yanıt veren ünlü model Didem Soydan, "Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu ve bir anda sana hiç böyle bir işle ilgili bir bilgin, tecrüben olmamasına rağmen bir para veriyorlar ve evinin bir aylık kirası çıkıyordu. Ben de tabii ki kabul ettim.Hiç yeteneğim olmadığı bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Çok uzun zamandır hayır diyorum. Teklif geldiğinde hala şaşırıyorum. Biliyor olmaları lazım hem öyle bir yeteneğim yok hem de istemiyorum" dedi.