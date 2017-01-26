Didem Soydan neden otele yerleşti?

Magazin - 26 Ocak 2017 20:00

Akşam'da yer alan habere göre daha önce lüks bir sitede oturan Didem Soydan bu kez bir dairede kalmak yerine otel odasını seçti.Didem Soydan, Beyoğlu’nda bulunan lüks bir otelde yaşama kararı verdi.Kısa bir süredir burada yaşayan ünlü manken, böylelikle oda toplama ve yemek yapma derdinden bir nebze de olsa kurtularak daha rahat bir yaşantı sürüyor.KAYNAK: aksam.com.tr