Didem Soydan neden otele yerleşti?

Ünlü manken Didem Soydan, yeni bir "ev anlayışı"na örnek oldu!

Magazin - 26 Ocak 2017 20:00
Didem Soydan neden otele yerleşti?
Akşam'da yer alan habere göre daha önce lüks bir sitede oturan Didem Soydan bu kez bir dairede kalmak yerine otel odasını seçti.

Didem Soydan, Beyoğlu’nda bulunan lüks bir otelde yaşama kararı verdi.



Kısa bir süredir burada yaşayan ünlü manken, böylelikle oda toplama ve yemek yapma derdinden bir nebze de olsa kurtularak daha rahat bir yaşantı sürüyor.



KAYNAK: aksam.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Didem Soydan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Çetin'in cezası neden arttı?
  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Mutlu gününde yanında oldular..
  • Özlem Yıldız'ın Dubai tatili!
  • Ece Erken'den eski eşine haciz
  • Ebru Şallı eski eşiyle tatilde
  • Kendall ve Bella haftası!
  • Celal Baba'dan Sarp'a zor görev!
  • Birce Akalay kendini müziğe verdi
  • Gökçe Bahadır dönüyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Demet Akalın'dan rekor ücret!
  • Sinem Kobal: Burası yeri değil!
  • Caner Erkin, Asena Atalay'ı topa tuttu!
  • Burak Özçivit'ten babasına jest!
  • Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 14 dalda Oscar'a aday gösterildi!
Cesur ve Güzel'de nikah var

EN POPÜLER HABERLER

  • Didem Soydan neden otele yerleşti?
  • Rüzgar Çetin kararının gerekçeleri açıklandı
  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Mutlu gününde yanında oldular..
  • Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a haciz
  • Ebru Şallı eski eşi Harun Tan'la tatilde
  • "İçerde"de Celal Baba'dan Sarp'a zor görev!
  • Birce Akalay kendini müziğe verdi
Didem Soydan neden otele yerleşti?