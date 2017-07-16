Didem Soydan: Sapık çok!

Magazin - 16 Temmuz 2017 17:00

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.Sosyal medya hesabını yorumlara kapatan ünlü manken, “Çok yorum yapıyorlardı. Açıkçası sapık da çok. O yüzden en iyisi böyle” dedi.Kaynak: hurriyet.com.tr