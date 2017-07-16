Didem Soydan: Sapık çok!

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Didem Soydan, "Açıkçası sapık da çok" dedi.

Magazin - 16 Temmuz 2017 17:00
Didem Soydan: Sapık çok!
Son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sosyal medya hesabını yorumlara kapatan ünlü manken, “Çok yorum yapıyorlardı. Açıkçası sapık da çok. O yüzden en iyisi böyle” dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Didem Soydan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Burcu Esmersoy'dan ani karar!
  • Kadir ve Neslihan'dan aşk pozu!
  • Evlilik öncesi ön balayındalar!
  • Amine Gülşe yatak odasına el attı!
  • Karı-koca para basacak!
  • Ünlü çift arasında nikâh gerilimi!
  • Çağatay'ın imdadına Kıvanç yetişti!
  • Sezon öncesi enerji depoluyor!
  • Umut, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!
  • Adrıana Lıma ABD’ye yalnız döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Alaçatı'da Fatih Terim ve damatları mekan bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deniz Seki'den sürpriz düğün kararı!
  • Metin Hara, Adriana Lima'yı koluna mı kazıttı?
  • Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
Adriana Lima'yı sıcak bunalttı