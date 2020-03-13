Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, korona virüs paylaşımıyla şaşırttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından maske kullanımı arttı.Didem Soydan da maske kullanımının artması üzerine kadınların göz makyajına öncelik verebileceğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla söyledi.(Kaynak: milliyet.com.tr)