Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Manken Didem Soydan, corona virüs nedeniyle maske kullanımı artacağı için kadınların göz makyajına önem vereceklerini dile getirdi.

13.03.2020 13:49 Magazin

Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Didem Soydan, korona virüs paylaşımıyla şaşırttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından maske kullanımı arttı.

Didem Soydan da maske kullanımının artması üzerine kadınların göz makyajına öncelik verebileceğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla söyledi.

(Kaynak: milliyet.com.tr)
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