Didem Soydan'dan şimdi de yatak pozu!

Magazin - 15 Mayıs 2017 09:57

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve son olarak da mayolu pozlarıyla dikkat çeken Didem Soydan son olarak sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.Farklı mayo modelleriyle birbirinden değişik pozlar veren bu paylaşımları sosyal medyayı sallayan Didem Soydan, erkek arkadaşıyla çektirdiği siyah beyaz fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.