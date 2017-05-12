Didem Soydan'ın mayolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Didem Soydan'ın paylaştığı mayolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Magazin - 12 Mayıs 2017 22:05
Didem Soydan'ın mayolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Ünlü manken Didem Soydan sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekiyor.

Soydan, son olarak evinin banyosunda çektiği mayolu fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü mankenin fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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