Ünlü manken Didem Soydan sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekiyor.
Soydan, son olarak evinin banyosunda çektiği mayolu fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.
Ünlü mankenin fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Didem Soydan'ın mayolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Didem Soydan'ın paylaştığı mayolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı.Magazin - 12 Mayıs 2017 22:05
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