Didem Soydan'ın yatak pozları olay yaratıyor!

Magazin - 02 Mayıs 2017 22:20

Güzel ve başarılı model Didem Soydan'ın yatak pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan güzel model, Instagram hesabından yaptığı yatak pozlarıyla takipçileri tarafından büyük ilgi gösteriliyor.Instagram'da 427 binin üzerinde takipçisi bulunan Soydan, paylaşımları sonrası hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.