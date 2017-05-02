Didem Soydan'ın yatak pozları olay yaratıyor!

Didem Soydan'ın sosyal medyadan paylaştığı yatak pozları olay oluyor.

Magazin - 02 Mayıs 2017 22:20
Didem Soydan'ın yatak pozları olay yaratıyor!
Güzel ve başarılı model Didem Soydan'ın yatak pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan güzel model, Instagram hesabından yaptığı yatak pozlarıyla takipçileri tarafından büyük ilgi gösteriliyor.

Instagram'da 427 binin üzerinde takipçisi bulunan Soydan, paylaşımları sonrası hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Didem Soydan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu
  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Aşk ve Mavi'ye bir ödül daha!
  • Takipçilerini paylaşımıyla şaşırttı
  • İbrahim Kutluay'dan 'Demet' ricası!
  • Festival sonrası yorgunluk attı!
  • İtiraf! "Asla boşanmak istemezdim"
  • Serkan Çağrı, Cizreli gence rakip!
  • Burak Özçivit ilk kez yanıt verdi!
  • Sevgilisini mekanda bıraktı!
  • Davut Güloğlu'na ceza!
  • Hülya Avşar'dan dans şov!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!
  • RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
  • Hülya Avşar'dan dans şov!
  • Berrak Tüzünataç'ın tatil planı
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?