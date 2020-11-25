Geçtiğimiz haftalarda beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilen 60 yaşındaki efsane futbolcu Diego Maradona hayata gözlerini yumdu.
Arjantin kaynaklı Clarin’in yaptığı habere göre, kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra taburcu olan ve Tigre’deki evinde bulunan 60 yaşındaki Maradona’nın geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Arjantin Futbol Federasyonu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, efsane ismin vefatını doğruladı.
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDAN VEDA
Arjantin Milli Takımı, Maradona'ya "Hoşça kal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın." ifadeleriyle paylaşım yaparak veda etti.
PELE'DEN İLK AÇIKLAMA: GÖKYÜZÜNDE BİRLİKTE OYNAYACAĞIZ
Brezilyalı bir başka futbol efsanesi Pele'de de Maradona'nın ölüm haberinin ardından bir açıklama yaptı. Pele, "Bir gün gökyüzünde onunla birlikte top oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Diego Armando Maradona hayatını kaybetti...
Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Maradona, Tigre'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
25.11.2020 21:12 Yaşam