Dijital Esaret'in vizyon tarihi belli oldu!

MinT Yapım’ın yeni sinema filmi Dijital Esaret, sinemaseverleri yeni suçlar ve suçlular ile tanıştıracak. Pek çok ilke imza atacak filmi izlerken telefonların açık tutulması istenerek sinemaseverlere ezberleri bozacak bir deneyim yaşatacak.Mandıra Filozofu filmiyle dikkat çeken Bodrum Çökertme’de özel olarak hazırlanan platoda çekilen film; farklı hikayesi ve sinemaseverlere yaşatacağı farklı deneyimlerle olduğu kadar doğal güzellikleri yansıtan görüntüleriyle de adından söz ettirecek.“Geleceğin Filmi” olarak anılan Dijital Esaret, internetsiz nefes bile alamadıklarını söyleyen gençlerin, işledikleri suçlardan dolayı gönderildikleri sıra dışı bir cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor.Rasim Öztekin’in başrolde yer aldığı filmin kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onur Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan, Berrak Kuyucuoğlu gibi birbirinden yetenekli genç isimler yer alıyor.Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk oturuyor.