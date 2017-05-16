Dijitalin en iyileri “Best Of Dijital”de ödüllendirilecek

Dijital dünyanın en iyileri “Best of Dijital” ödülleriyle belirlenecek. 15-21 Mayıs tarihleri arasında bestofdijital.com adresinden gerçekleştirilecek oylamada ödüller 15 farklı kategoride verilecek.

Magazin - 16 Mayıs 2017 19:49
Dijitalin en iyileri “Best Of Dijital”de ödüllendirilecek
Türkiye’deki dijital sektörün ‘en’leri 15-21 Mayıs tarihleri arasında bestofdijital.com adresinden gerçekleştirilecek oylama sonucu seçilecek. 15 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağı “Best of Dijital” ödül töreninin sunuculuğunu ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz üstlenecek.

Sektörün en önemli organizasyonuna rehberlik edecek oylamada, En İyi Facebook Fenomeni kategorisinde Cezmi Kalorifer ve Kemal Ekşioğlu, En İyi Twitter Fenomeni Memetali ve Tedaş gibi kişilerin yanı sıra kurumsal şirketlerden Akbank ve Garanti Bankası da “En İyi Dijital Banka Platformu” kategorisinde yarışıyor.

Ülkemize yeni fakat güçlü şekilde giriş yapan Netflix, Blu TV ve PuhuTV'nin de En İyi Dijital TV Platformunda karşı karşıya geldiği "Best Of Dijital" ödüllerinde yapılacak oylama sonucu ayrıca Türkiye’nin; “En İyi Instagram Fenomeni”, “En İyi Toplumsal Dijital Projesi”, “En İyi Haber Platformu”, “En İyi Dijital Radyo Platformu”, “En İyi Mobil Oyunu”, “En İyi Youtube Kanalı”, “En İyi Dijital Alışveriş Platformu”, “ En İyi Müzik Platformu”, “En İyi Mobil Uygulaması”, “En İyi Dijital Marka Kampanyası”, “En İyi İnternet Dizisi” kategorilerinde de ödül verilecek.

Oylama sonucunda ödüle layık görülen kişi ve kurumları bir araya getirecek gala geccesi, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00’de Şişli Meslek Yüksekokulu Maslak Kampüsü’nde gerçekleşecek.
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Bağlantılar: Netflix, Blu TV, PuhuTV

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