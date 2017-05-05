İstanbul'da bu Sabah metrobüs kullananlar zor anlar yaşadı. Yenibosna durağındaki metrobüs arızası nedeniyle metrobüsler yolda kaldı. Uzun metrobüs kuyrukları oluştu, yüzlerce yolcu araçlardan inerek yoluna yaya devam etti. Anadolu yakası yönünde Yenibosna'dan Küçükçekmece'ye kadar uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Arızalanan metrobüsün yoldan çıkarılmasıyla metrobüs seferleri yeniden başladı.
KAYNAK: milliyet.com.tr
Dikkat! Metrobüs arıza yaptı, seferler durdu...
İstanbul'da bu sabah metrobüsle işe gitmek üzere yola çıkanlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Metrobüs yolunda araçlar peş peşe uzun kuyruklar oluşturdu.Yaşam - 05 Mayıs 2017 09:42
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
YAŞAM HABERLERİ
- İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
- İngiliz Bloggerler, Muğla'nın tanıtımı için geldi
- Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada ilk 10'da
- Bahar yorgunluğu depresyona götürmesin
- İşte Atalay Demirci'ye istenen ceza!
- İşte cinayet masasının İbrahim Erkal raporu
- Emre Kaya hastaneye kaldırıldı
- Polen alerjiniz varsa, bahçelerden uzak durun
- Yandex'te Park Yeri Asistanı
- Tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftlere öneriler