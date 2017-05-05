Dikkat! Metrobüs arıza yaptı, seferler durdu...

İstanbul'da bu sabah metrobüsle işe gitmek üzere yola çıkanlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Metrobüs yolunda araçlar peş peşe uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaşam - 05 Mayıs 2017 09:42
Dikkat! Metrobüs arıza yaptı, seferler durdu...
İstanbul'da bu Sabah metrobüs kullananlar zor anlar yaşadı. Yenibosna durağındaki metrobüs arızası nedeniyle metrobüsler yolda kaldı. Uzun metrobüs kuyrukları oluştu, yüzlerce yolcu araçlardan inerek yoluna yaya devam etti. Anadolu yakası yönünde Yenibosna'dan Küçükçekmece'ye kadar uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Arızalanan metrobüsün yoldan çıkarılmasıyla metrobüs seferleri yeniden başladı.

KAYNAK: milliyet.com.tr
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Bağlantılar: Metrobüs, İstanbul

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