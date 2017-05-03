Dila Tarkan'ın isyanı

Dedikodu - 03 Mayıs 2017 10:52

Eser Yenenler ile aşk yaşadıktan sonra magazin gündemine giren Dila Tarkan, hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti.Eğitimini Londra ve New York'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Dila Tarkan, stil danışmanlığı yapmaya başlamıştı. Burcu Esmersoy ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin de arkadaşı olan Tarkan, Eser Yenenler'den ayrılmasının ardından Hakan Sabancı ile anılmıştı.Özel hayatıyla gündeme gelmekten dolayı rahatsız olan Dila Tarkan, "Sosyetik güzel değilim, moda eğitimi almış bir stilistim" dedi.