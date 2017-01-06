Dilan Çiçek Deniz fırsatı kaçırmadı

"Bodrum Masalı" dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz,önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Magazin - 07 Ocak 2017 04:00
Dilan Çiçek Deniz fırsatı kaçırmadı
Dizi çekimleri için geçen yaz başından beri Bodrum'da yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sete verilen kısa arada soluğu İstanbul'da aldı.

Dilan Çiçek Deniz bilinmeyenlerini anlattı

Dilan Çiçek Deniz bilinmeyenlerini anlattı



Spor giyim tarzı ve güneş gözlüğüyle tüm bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncu, terör olaylarıyla ilgili, "Sokağa çıkmalıyız. İnadına daha çok alışveriş yapmalıyız. El ele verirsek güzel günler uzak değil" diye konuştu.

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