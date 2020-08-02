Dilan Çiçek Deniz: "Uzaylı dili öğrenmeye başladım"

Karantina döneminde üç ay evden çıkmayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Klingon öğrenmeye (Kurgusal Uzay Yolu evreninde Klingonlu türünün konuştuğu yapay dil) başladığını söyledi.

02.08.2020 13:06 Magazin

Dilan Çiçek Deniz: "Uzaylı dili öğrenmeye başladım" Dilan Çiçek Deniz, Marie Claire Dergisi’ne konuştu. Pandemide 3 ay evden çıkmadığını söyleyen oyuncu neler yaptığını şöyle anlattı:

YAPAY UZAYLI DİLİ ÖĞRENİYOR
"Etamin ve resim ile ilgilendim, yeni enstrümanlar çaldım, Klingon öğrenmeye (yapay uzaylı dili) başladım. Online olarak dünya sinema tarihi dersleri aldım, işaret dili öğrendimi hikaye ve şiir yazdım."

Dilan Çiçek Deniz’den Burak Deniz paylaşımı...

Dilan Çiçek Deniz’den Burak Deniz paylaşımı...



'METİN AKDÜLGER İLE AŞK YAŞIYOR' İDDİASI
2014 Türkiye İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz ile oyuncu Metin Akdülger’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Deniz, “Metin ile bir filmde oynadık. Yakında seyirciyle buluşacak, ama aşk söz konusu değil. Fotoğrafımızı birlikte görünce yakıştırdılar sanırım. Şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" demişti.

'Yarım Kalan Aşklar'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

'Yarım Kalan Aşklar'ın ilk tanıtımı yayınlandı!



Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'den romantik ve eğlenceli anlar!

Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'den romantik ve eğlenceli anlar!
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