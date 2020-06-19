Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj!

Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra, yeni projelerin hazırlığına ve kendini geliştirdiği farklı eğitim programlarına odaklanmıştı. Sinema filmi ile gündemde olan ve önümüzdeki hafta çekimleri başlayacak yeni dizisi için hazırlık yapan Dilan Çiçek Deniz, değiştirdiği saç stiliyle dikkat çekti.Dilan, bugünlerde seyirciyle buluşan Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ‘Yarına Tek Bilet’ filmi için kamera karşısına kahküllü saçıyla geçmişti. Genç oyuncu, rol arkadaşı Burak Deniz ile önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisi için de saç imajını kısa modele dönüştürdü. ‘Bu küçük yenilikle çok özlediğim setlere kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyorum.” diye konuşan güzel oyuncu, durgun karantina dönemi sonrasında başlayan iş yoğunluğundan memnun olduğunu belirtiyor.