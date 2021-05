Dilan Çiçek Deniz'in yaşam felsefesi...

Son bir yılına bir film ve iki dizi sığdıran (Yarına Tek Bilet filmi ile Yarım Kalan Aşklar ve Alev Alev dizileri) ve pandemide bu yoğun set maratonunun kendisi için anlamını ‘Özellikle son zamanlarda başka bir görevle, bambaşka bir sorumlulukla çalıştığımızı hissediyorum. İnsanlar onlara yakın gelen bir şeyler izlediğinde, daha az yalnız ve daha iyi hissediyor.’ sözleriyle ifade eden Dilan Çiçek Deniz yaz tatiliyle ilgili hayalini de şöyle açıkladı:‘Yazla ilgili planım yok ama hayalim var. Her şeyin değerini daha çok anladığımız bu dönem bana “Dur” dedi. Biraz durmaya, sevdiklerimle olmaya, onlarla keyifli anılar yaratmaya ihtiyacım var. Nerede olduğum önemli değil. Sevdiklerim, benim evim, güvenli alanım, benim insanlarım...’Dilan hayalindeki tatili ise şu sözlerle anlattı: ‘Şehirden, zaman mevhumundan, toksik insanlardan, kaostan uzak... Doğanın içinde, güneşin doğuşuna göre hareket ettiğim, anda kalabildiğim, sevdiklerimle beraber olduğum, tanımadığım bir kediyi sevdiğim... Defalarca okuduğum bir kitabı dönüştüğüm insan olarak tekrar okuduğum, bir yıldız kaysın diye uzun uzun geceleri gökyüzüne baktığım... Gün içinde yorgun düştüğüm zamanlar bir yerde şekerleme yaptığım, bol huzurlu, bol sevgili tatillerin hayalini kuruyorum.’Dilan Çiçek Deniz ‘Bir ilişkinin olmazsa olmazları nelerdir?’ sorusuna verdiği cevapta saygı ve empatinin önemini anlatırken karşılık beklemeden duyulması gereken sevgiye dikkat çekiyor. İşte Dilan’ın kadın-erkek ilişkilerindeki olmazsa olmazları:‘Bu sadece kadın-erkek ilişkisinde değil, benim için her canlıyla kurduğumuz ilişkinin başında geliyor; o da saygı. Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye, sınırlarını tanımamaya, rahatsız etmeye hakkı yok. Bir diğeri empati. Empati kuramayan insanlarla denk gelmek ve bunun sık yaşanması beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. Ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hâli...’Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ideal aşk fikrinin iki tarafı da strese sokabileceğini ve bu nedenle aşkı idealize etmekten uzak durulması gerektiğini söylüyor.‘Âşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?’ sorusuna verdiği samimi cevapta aşk kavramına bakışını ‘Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. İdealler dünyasında her bireyin algıladığı ve deneyimlediği dünya ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya hâline getirmek ve bunu karşındakinin sınırlarını ihlal etmeden, kendi sınırlarını da korumaya çalışarak yapmak; bunu da sağlıklı bir şekilde yapmak epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim.’ sözleriyle ifade ediyor.‘Bu sadece kadın-erkek ilişkisinde değil, benim için her canlıyla kurduğumuz ilişkinin başında geliyor; o da saygı. Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye, sınırlarını tanımamaya, rahatsız etmeye hakkı yok. Bir diğeri empati. Empati kuramayan insanlarla denk gelmek ve bunun sık yaşanması beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. Ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hâli...’