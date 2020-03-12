Dilan Çiçek Deniz'le Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

Dilan Çiçek Deniz'le Metin Akdülger'in aşk yaşadığına dair haberler bir süre magazin sayfalarında yer almıştı. Taraflar bu iddialara sessiz kalmış ve herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Önceki gün Nurgül Yeşilçay'ın sergisinin açılışına katılan Dilan Çiçek Deniz aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.Netflix için çekilecek bir sinema filminde Metin Akdülger'le kamera karşısına geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Filmden sonra o haberler çıktı ama sadece arkadaşız. Filmdeki partnerim. O dönem filmle ilgili detayları paylaşamadığımız için aşk iddialarına da cevap vermemiştim" dedi.