Dilan Çıtak ölümden döndü

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki gecce 03.00'te Okmeydanı'nda kaza yaptı.

Magazin - 25 Nisan 2017 11:00
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kızı olduğu ortaya çıkan Dilan Çıtak ölümden döndü.

Çıtak, İstanbul Okmeydanı'nda yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kaza sonrasında açıklamada bulunan Çıtak "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum." diye konuştu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ece Erken dolandırıldı!
  • Meryem'den dikkat çeken paylaşım!
  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Akalın'dan 'ikinci çocuk' itirafı!
  • Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
  • Yılın piştisi! Caner ile Berkay...
  • Bensu Soral'dan veda mesajı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Bengü'den ilan-ı aşk!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
  • Asena'dan 'ahlaksız kadın imajı'na karşı hamle
Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı