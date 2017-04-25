Magazin - 25 Nisan 2017 11:00

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kızı olduğu ortaya çıkan Dilan Çıtak ölümden döndü.Çıtak, İstanbul Okmeydanı'nda yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kaza sonrasında açıklamada bulunan Çıtak "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum." diye konuştu.