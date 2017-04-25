Çıtak, İstanbul Okmeydanı'nda yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kaza sonrasında açıklamada bulunan Çıtak "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum." diye konuştu.
Dilan Çıtak ölümden döndü
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki gecce 03.00'te Okmeydanı'nda kaza yaptı.Magazin - 25 Nisan 2017 11:00
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kızı olduğu ortaya çıkan Dilan Çıtak ölümden döndü.
Çıtak, İstanbul Okmeydanı'nda yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kaza sonrasında açıklamada bulunan Çıtak "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum." diye konuştu.
Çıtak, İstanbul Okmeydanı'nda yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kaza sonrasında açıklamada bulunan Çıtak "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum." diye konuştu.
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