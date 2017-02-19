Dilan Çıtak'ın saçından arı çıktı!

Magazin - 19 Şubat 2017 15:00

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dilan Çıtak fön çektirmek için kuaföre gitti. Kuaför şok oldu. Çünkü Dilan Çıtak’ın saçları arasında 3 tane ölü arı buldu.Dilan bu olayı babası İbrahim Tatlıses'e gülerek anlattı.