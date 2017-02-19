Dilan Çıtak'ın saçından arı çıktı!

Dilan Çıtak'ın saçından çıkan kuaförünü şoke etti.

Magazin - 19 Şubat 2017 15:00
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dilan Çıtak fön çektirmek için kuaföre gitti. Kuaför şok oldu. Çünkü Dilan Çıtak’ın saçları arasında 3 tane ölü arı buldu.


Dilan bu olayı babası İbrahim Tatlıses'e gülerek anlattı.

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Bağlantılar: Dilan Çıtak, saç, arı

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