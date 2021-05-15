Dilara Aksüyek ile Onur Bay yine ayrıldı!

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulan Onur Bay (25) ile Dilara Aksüyek'in (33) ayrıldığı iddia edildi. Oyuncu çift, iki ay önce yine ayrılmış, bir süre sonra barışmışlardı.Kısa ayrılık sürecinin ardından ilişkilerine ikinci şansı veren Dilara Aksüyek ve kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay'dan bir kez daha üzücü haber geldi. Ünlü çiftin, ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.